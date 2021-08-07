На Украине прокомментировали возможное назначение Реброва на пост тренера сборной

Глава комитета сборных Украины УАФ Мирон Маркевич подтвердил, что новым наставником украинской сборной станет Сергей Ребров, передает Sport.ua.

«Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», — сказал Маркевич.

47-летний наставник уладил все вопросы со своим нынешним клубом — «Аль-Айном» из ОАЭ, который препятствовал назначению в сборную. 9 августа на исполкоме УАФ Реброва представят новым главным тренером национальной команды.

Ребров играл за казанский «Рубин» в 2008—2009 годах, в составе клуба из Татарстана стал чемпионом России.

1 августа сборную Украины покинул Андрей Шевченко. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла команде Англии со счетом 0:4.