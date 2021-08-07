Комментатор Орлов назвал самую большую проблему «Спартака»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак» выглядел достойно в матче против «Бенфики». Но мог проиграть и 0:5. Я говорил, что самая слабая позиция — это защита. Вот эти два — Жиго и Джикия — это самая большая проблема «Спартака».

Можно было других игроков обороны приобрести. А что — у них средства есть. Жиго хороший, но он авантюрист. Он все время лезет вперед, бежит, не успевает. И Джикия тоже.

«Спартаку» надо сделать оборону, потому что мы видим — все-таки команда бежит, ребята стараются. Правда, абсолютно бесполезным стал Зобнин. Он с мячом не умеет работать», — цитирует комментатора «Эхо Москвы».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Руя Витории провели два матча набрав три очка. В следующем матче чемпионата России красно-белые сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 7 августа. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. 1-й матч

«Спартак» — «Бенфика» — 0:2

Голы: 0:1 — Силва, 50; 0:2 — Жилберто, 73.

Ранее Геннадий Орлов высказался о влиянии Заремы Салиховой на «Спартак».