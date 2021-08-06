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Журналист Орлов считает, что Салихова управляет Федуном

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Журналист Геннадий Орлов высказался о влиянии Заремы Салиховой на московский «Спартак».

«Когда плохо, ищите женщину. Если женщина управляет мужчиной — Федуном, который там главный. Что ж он позволяет такому происходить? Значит, виноват он. Владелец команды должен за этим следить. Зачем он это позволяет гражданской жене? Зарема Салихова разламывает все внутри», — сказал Федун в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

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Футбол. Чемпионат России
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