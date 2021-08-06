Роднина раскритиковала ведущего Первого канала за шутку над трансгендерной участницей Игр

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина раскритиковала ведущего Первого канала Анатолия Кузичева за шутку над трансгендерной участницей Олимпиады Лорел Хаббард.

«Такие «профессионалы» только прибавляют проблемы и выступают против своего государства. Низко пали, девочки», — написала Роднина в Twitter.

5 августа МОК потребовал объяснений от «России 1» и Первого канала из-за оскорблений ряда ЛГБТК-спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. В комитете подчеркнули, что выступают против дискриминации.

В одном из недавних выпусков программы «Время покажет» ведущий Анатолий Кузичев назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». Сам он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — тяжелоатлетку Лорел Хаббард.

Ранее сообщалось, что журналист Анатолий Кузичев не будет извиняться перед трансгендерной штангисткой из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которую он спародировал в эфире передачи «Время покажет». Об этом ведущий заявил в разговоре с «Газетой.Ru».