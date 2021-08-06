Спортивный сайт Tribuna признан экстремистским на территории Белоруссии

В Белоруссии признали экстремистским спортивный сайт Tribuna, его соцсети, приложения для смартфонов, а также бот обратной связи, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии в Telegram.

Теперь за репост информации с сайта или его страниц в соцсетях грозит административная ответственность или арест.

Сайт заблокировали еще год назад после начала белорусских протестов, когда редакция использовала в публикациях бело-красно-белый флаг.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы президента, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.

Ранее глава фонда спортивной солидарности Александра Герасименя высказалась о ситуации в белорусском спорте.

«Ты должен — основное слово, которое используется в пропаганде. Это то же самое, если бы родители говорили своим детям: «Я тебя родил, теперь ты мне должен». Теперь вернемся в ситуацию со спортсменами. Спортсмен все, что должен, отдает на дорожках, заплывах, прыжках. Он отдает себя этому полностью, свое здоровье. Этот подход, «ты должен», приводит к тому, что спорт в Беларуси умирает»», — сказала Герасименя.