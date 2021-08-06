Герасименя рассказала, почему спорт в Белоруссии умирает

Глава фонда спортивной солидарности Александра Герасименя высказалась о ситуации в белорусском спорте.

«Ты должен — основное слово, которое используется в пропаганде. Это то же самое, если бы родители говорили своим детям: «Я тебя родил, теперь ты мне должен». Теперь вернемся в ситуацию со спортсменами. Спортсмен все, что должен, отдает на дорожках, заплывах, прыжках. Он отдает себя этому полностью, свое здоровье. Этот подход, «ты должен», приводит к тому, что спорт в Беларуси умирает», — передает слова Герасимени by.tribuna.com.

На летних Олимпийских играх — 2020 легкоатлетка Кристина Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия.

Ранее Герасименя поддержала замену флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею.