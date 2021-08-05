Салихова оскорбительно ответила экс-президенту «Локомотива»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на высказывание бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской. В своем интервью Смородская назвала Салихову «пустым местом» и заявила, что она является обыкновенным любителем футбола.

«Не люблю полных», — написала Салихова в своем Telegram-канале, прикрепив ссылку на интервью Смородской.

Напомним, 4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее Ольга Смородская высказалась об уходе из «Спартака» спортивного директора Дмитрия Попова.