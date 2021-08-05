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Экс-президент «Локомотива»: Зарема — пустое место, она никто и звать ее никак

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе из «Спартака» спортивного директора Дмитрия Попова.

«Цирк в «Спартаке» продолжается уже несколько лет. Во всем виноват Федун: он задает тон общения с руководством и болельщиками. Федуну стоит подумать над своим поведением. Я бы в такой клуб никогда в жизни не пошла работать.

Зарема уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь», — приводит слова Смородской Sport24.

4 августа столичный клуб дома уступил лиссабонской «Бенфике» (0:2) в первом отборочном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Ранее Леонид Федун запретил игрокам клуба публично комментировать отставку спортивного директора Дмитрия Попова.

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Футбол. Чемпионат России
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