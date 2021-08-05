Чемпион Игр оценил слова соперника, что «надо быть из России, чтобы выиграть»

Чемпион Олимпийских игр — 2020 по греко-римской борьбе Муса Евлоев высказался о словах армянского борца Артура Алексаняна, который после поражения в финале олимпийского турнира заявил, что «надо быть из России, чтобы выиграть».

«Он три года подряд мне проигрывает на всех соревнованиях, где мы участвовали. Надо в первую очередь в себе разобраться. Не знаю, почему он так сказал.

А так мы общаемся нормально, он хороший парень. Он меня поздравил с победой, ну и я его поздравил с хорошей схваткой. Конфликта нет. У меня вообще ни с кем нет конфликтов, со всеми дружу, общаюсь. На ковре — это одно, но за ковром нужно общаться, это спорт», — цитирует борца ТАСС.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Ранее сообщалось, что россиянин Василий Мизинов дисквалифицирован во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх — 2020 в Токио.