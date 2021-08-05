Гимнаст назвал ужасной атмосферу в сборной Украины на Олимпиаде

Украинский гимнаст Игорь Радивилов рассказал о плохой атмосфере в национальной команде на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Олимпийские игры — это самые важные соревнования для любого спортсмена. Я был на пике формы, но допустил досадную ошибку. В подготовке была масса проблем, атмосфера внутри ужасная! Я испытывал постоянное давление! Мы с тренером не могли сконцентрироваться на подготовке! Спортсмены не должны так готовиться к главному старту четырехлетия», — написал Радивилов в Instagram.

Спортсмен отметил, что из ситуации, сложившейся на Играх, он вынес хороший урок.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины первый раз в своей истории не завоевала ни одной золотой медали на Олимпийских играх — 2020 в спортивной гимнастике.