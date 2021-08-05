В «Спартаке» допустили, что заявивший об уходе спортивный директор клуба был нетрезв

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун высказался о намерении спортивного директора команды Дмитрия Попова покинуть свой пост.

«Попов сказал, что уходит? Он не мог такого сказать. Уже сказал? Выпил, наверное», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Попов заявил о намерении подать в отставку в перерыве первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой». Функционер выразил недовольство тем, что состав команды формирует бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Также спортивный директор сказал, что «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны Заремы Салиховой, спутницы владельца клуба Леонида Федуна.

Встреча между «Спартаком» и «Бенфикой», прошедшая 4 августа в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в столице Португалии 10 августа. Начало — в 22.00 мск.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на решение Попова покинуть клуб фразой «слабым в команде не место».