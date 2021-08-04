Первая российская спортсменка заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Токио

Российская каратистка Анна Чернышева не сможет принять участие на Олимпийских играх — 2020 из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает Федерация карате России в Instagram. Чернышева была единственной российской каратисткой на Играх в Токио.

«Наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест.

Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливайся, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами», — написано в сообщении.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее армянский борец ударил азербайджанца в поединке на Олимпиаде-2020.