Российская двукратная чемпионка Игр-2020 назвала самый яркий момент на ОИ

Двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2020 в Токио София Позднякова рассказала о самом ярком моменте на этих Играх.

В столице Японии россиянка выиграла золото в индивидуальном и командном турнирах саблисток.

«Для меня самый яркий момент – это, естественно, победа. Победа в командном соревновании. Командные соревнования всегда более эмоциональные, дают какую-то сплоченность. Хотелось лежать на помосте, плакать и радоваться за каждого», — приводят слова спортсменки «Известия».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что глава Международной федерации фехтования, попечитель Федерации фехтования России Алишер Усманов премирует саблистку Светлану Шевелеву, которая осталась без золотой медали летних Олимпийских игр — 2020.