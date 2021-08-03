Тренер ватерпольной сборной России — о матче 1/2 финала ОИ с США: шансов немного

Старший тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимпиады против национальной команды США, передает Sportbox.

«Мы хорошо знаем американок. И что тут скажешь? Они нам достались по стечению обстоятельств. Скажу откровенно: шансов немного. Мы с Александром Владимировичем, уверен, подготовим команду к полуфиналу. Но нужно понимать прекрасно, что матч за бронзу в данном формате будет намного важнее», — сказал Белофастов.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Токио.