Российский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в полуфинале весовой категории до 91 кг победил новозеландца Нийка Дэвида со счетом 4:1.

В финале россиянин встретится с победителем боя Абнер Тейшейры из Бразилии и кубинца Хулио ла Круса. Финальный поединок состоится 6 августа.

Муслим Гаджимагомедов является чемпионом мира (2019), чемпионом Европы (2019), серебряным призером чемпионата Европы (2017), победителем и призером международных и национальных турниров среди любителей.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее норвежский бегун Карстен Вархольм побил мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио.