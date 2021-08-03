Экс-чемпион UFC: весь мир осуждает Макгрегора, он высмеял смерть отца Хабиба

Бывший чемпион американского промоушена UFC Майк Биспинг прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о смерти отца Хабиба Нурмагомедова. 27 июля Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова, но вскоре удалил оскорбительный пост. Напомним Абдулманап Магомедович Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.

«Это уже слишком. Говори все, что угодно, но семья нельзя трогать. Особенно, когда идет речь о мертвых родственниках. Думаю, весь мир осуждает Конора за это. Тут даже нечего обсуждать — это очень плохо. Макгрегор высмеял смерть чужого отца. У Хабиба и Абдулманапа были очень близкие отношения, и он был важной частью жизни дагестанских бойцов», — привод слова Биспинга Sportskeeda.

Напомним, что на счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA. На счету Конора Макгрегора — 22 победы в 28 боях.

Ранее бывший боец американского промоушена UFC Даниэль Кормье прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о смерти отца Хабиба Нурмагомедова.