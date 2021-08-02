Депутат Госдумы считает, что в истории с Тимановской виноваты белорусские чиновники

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина высказалась о скандальной ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«Папа всю жизнь тренировал спринтеров. Разница подготовки между дистанциями 200 и 400 м — огромная. Ситуация в Токио с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков от спорта. Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвется», — написала Пушкина в Twitter.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что yногократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал применить санкции в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской..