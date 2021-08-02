Карпин покинул пост главного тренера «Ростова»

Валерий Карпин не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — сказал Карпин официальному сайту «Ростова».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, удалось ли ему пообщаться с Дзюбой после матча с «Зенитом».