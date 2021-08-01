Карпин рассказал, удалось ли ему пообщаться с Дзюбой после матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что удалось ли ему пообщаться с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой во время матча с сине-бело-голубыми.

«Ни с кем я не общался. И не буду общаться ни с кем. Как я могу общаться с игроками «Зенита»? Я из раздевалки не выхожу, как я могу общаться?», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

Дзюба является действующим капитаном сборной России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 4:2 в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РПЛ. 2-й тур

«Ростов» — «Зенит» — 2:4

Голы: 0:1 — Ерохин (29), 0:2 — Азмун (п) (35), 1:2 — Комличенко (п) (45+2), 1:3 — Вендел (75), 2:3 — Осипенко (85), 2:4 — Ерохин (90+5).