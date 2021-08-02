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Олимпиада 2020

Губерниев: весь мир ждет поражения русских на Олимпиаде в синхронном плавании

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

«Вообще случай с музыкой — это ужасно, потому что весь мир ждет поражения русских на Олимпиаде в синхронном плавании. В группе мы не проигрывали с 1998 года, а в дуэте — с 2001 года. Все ждут, когда это произойдет. Понятное дело, что такие вещи выбивают команду, но я очень надеюсь на двух Свет. Ромашина — бетон. Я не сомневаюсь в них, но будет сложно, потому что нюансы, связанные с раздолбайством, к концу будут только увеличиваться. Но теории заговора здесь нет, есть проблемы с бытом, но, повторюсь, что есть, то есть», — сказал Губерниев в интервью «Чемпионату».

Колесниченко и Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов. На счету россиянок 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000.

Ромашиной и Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе из-за неправильной музыки. Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 4 августа.

Ранее тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов.

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