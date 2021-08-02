Тренер по синхронному плаванию: была в шоке, когда начались проблемы с музыкой

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко прокомментировала инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио.

«В первые доли секунды поняла, что музыка не наша. Была в шоке, но все-таки знала, что девочки не дрогнут. Также было страшно, что такая неполадка повлияет на их концентрацию, но это их сплотило, по-спортивному разозлило, и они очень достойно сделали прогон своей произвольной программы. Сами девочки, мягко говоря, слегка удивились. Но они прекрасно знают, что в таких ситуациях нельзя шевелиться, пока судья не примет решение», — сказала Данченко в интервью «Чемпионату».

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. На счету россиянок 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000.

Ромашиной и Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе из-за неправильной музыки. Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 4 августа.

Ранее сообщалось, что Российские синхронистки лидируют после произвольной программы.