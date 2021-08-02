Плющенко встал на защиту снявшейся с Олимпиады Байлз

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал четырехкратную победительницу Игр по спортивной гимнастике Симону Байлз, которая снялась с соревнований в Токио из-за психологических проблем.

Экс-фигурист напомнил, что на Олимпаде-2020 после победы в командном турнире ему пришлось сняться с личного первенства из-за травмы спины.

«Несмотря на весь негатив, который я получил в то время, я все еще считаю, что принял правильное решение. И я считаю, что у Байлз были причины для отказа от соревнований. На протяжении долгих лет она доказывала своей стране свою приверженность спортивной гимнастике. Я хотел бы выразить полную поддержку Симоне и пожелать ей крепкого здоровья и успехов в будущем», — написал Плющенко в Instagram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее сообщалось, что Байлз не будет участвовать в вольных упражнениях.