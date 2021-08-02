Немов: в личном плане гимнастам не все удалось, но главное — есть золото!

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил выступление российских атлетов на Олимпиаде в Токио

«Считаю, что наши ребята, во-первых, выиграли золотую медаль. И мужская выиграла, и женская сборные. Такого не было 25 и 29 лет! В личном плане, может быть, не все удалось, но главная цель была достигнута — золотые медали. Ну а сегодняшние выступления Никиты Нагорного и Дениса Аблязина... Он в свой день рождения сделал подарок не только себе, но и всей стране, завоевав это «золотое серебро».

Завтра еще финалы, и могут быть сюрпризы. Перекладина — очень непростой и коварный снаряд. Никите надо просто сделать свое дело и поставить достойную точку», — сказал Немов в интервью «Газете.Ru».

По итогам выступления Аблязин и представитель Южной Кореи Чэ Хван Син набрали одинаковое количество баллов в опорном прыжке — 14,783. За счет более сложного первого прыжка золото присудили корейцу, а россиянин занял второе место.

Ангелина Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях. Спортсменка получила за свое выступление 14,166 балла. Золото завоевала американка Джейд Кэри (14,366). Второй стала итальянка Ванесса Феррари (14,200). Также бронзу взяла японка Маи Мураками, набравшая одинаковое количество баллов с Мельниковой.

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике выиграли золотые медали в командном многоборье.

Ранее Немов заявил, что вручил бы два золота, но по текущим правилам Аблязин проиграл.