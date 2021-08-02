Немов: я бы вручил два золота, но по текущим правилам Аблязин проиграл

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал ситуацию с российским атлетом Денисом Аблязиным, который получил серебряную медаль в опорном прыжке, набрав равное количество баллов со своим соперником.

«У нас каждые четыре года меняются правила. И я, по своим ощущениям, говорил, что победителя определяют по более высокой базе. Я так думал, что судят по уровню сложности. Но действительно, сейчас в опорном прыжке определяют по высшей оценке одного из двух прыжков. Поэтому и был выбран победителем корейский гимнаст. Давайте такую параллель проведем: Денис же тоже не идеально встал. Первый прыжок, помните, он на прямую ногу тоже перешел. И у того, и у другого было к чему придраться. Но у одного был по уровню сложнее прыжок, потому у него и выше была оценка. Поэтому судьи по правилам сегодняшнего дня отдали первое место корейцу.

Я бы, если честно, вручил две золотые медали и одну бронзовую. Думаю, так было бы честнее. Но так как сегодня правила вот такие, по этим правилам выиграл кореец.

Но я хочу сказать такую вещь: после этой Олимпиады правила поменяются. Думаю, этот случай будет внесен для рассмотрения правил на новый олимпийский цикл. Будет уже, наверное, все-таки по-другому. Будет уже еще более объективное судейство, думаю. Вы знаете, что у нас все равно довольно субъективный вид спорта», — сказал Немов в интервью «Газете.Ru».

По итогам выступления Аблязин и представитель Южной Кореи Чэ Хван Син набрали одинаковое количество баллов в опорном прыжке — 14,783. За счет более сложного первого прыжка золото присудили корейцу, а россиянин занял второе место.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что рада медалям гимнастов на Играх, но можно и лучше.