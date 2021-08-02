Хоркина: рада медалям гимнастов на Играх, но можно и лучше

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«От всей души поздравляю Дениса Аблязина — умница. И Никита Нагорный, если бы шаги не делал чуть-чуть большие, тоже боролся бы за пьедестал. Но я грущу не только, что Денис и Никита не первые. Грущу, что Геля Мельникова не первая на вольных упражнениях. И на брусьях Ильянкова не первая.

На данный момент я очень довольна, хотя предела совершенству нет. Есть и второе, и третье, и первые места. Конечно, чем больше медалей, и золотых и серебряных, тем лучше. Я очень довольна выступлением. Еще раз говорю: но можно и лучше! Завтра заключительный день соревнований, и наши спортсмены принимают участие в них и на бревне, и ребята на параллельных брусьях и на перекладине. Будем болеть и за ребят, и за девчонок. Пусть удача улыбнется нам и все получится у ребят», — сказала Хоркина в интервью «Газете.Ru».

По итогам выступления Аблязин и представитель Южной Кореи Чэ Хван Син набрали одинаковое количество баллов в опорном прыжке — 14,783. За счет более сложного первого прыжка золото присудили корейцу, а россиянин занял второе место.

Ангелина Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях. Спортсменка получила за свое выступление 14,166 балла. Золото завоевала американка Джейд Кэри (14,366). Второй стала итальянка Ванесса Феррари (14,200). Также бронзу взяла японка Маи Мураками, набравшая одинаковое количество баллов с Мельниковой.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Хоркина сказала, что поражение гимнаста Аблязина может привести к изменению правил в спортивной гимнастике.