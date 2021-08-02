Хоркина считает, что поражение гимнаста Аблязина может привести к изменению правил

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала ситуацию с серебряной медалью Дениса Аблязина в соревнованиях по опорному прыжку.

«Сегодня есть утвержденные правила. Если там написано, что мы не можем подать на пересмотр утвержденной оценки того или иного спортсмена, значит, это не предусмотрено. Значит, нельзя. Если бы наши ребята — тренеры и спортсмен — посчитали нужным подать апелляцию на пересмотр оценки, а это можно сделать, у нас есть такое в практике, то они бы это сделали. Но раз не пошли на это, значит, есть свои соображения. Пересмотреть можно только свои оценку и сложность, исходя из которых судится упражнение. Кореец, понятно, на себя не подаст протест».

Есть, ребята, правила. Их для этого и придумывают. Есть же правила дорожного движения, по которым ездят. Так и в гимнастике. Думаю, после Олимпиады, когда состоится заседание или совещание международной федерации гимнастики, может, этот эпизод рассмотрят и что-то изменят. На каждый олимпийский цикл вносятся изменения в правила соревнований. Может быть, и данный вопрос они рассмотрят», — сказала Хоркина в интервью «Газете.Ru».

По итогам выступления Аблязин и представитель Южной Кореи Чэ Хван Син набрали одинаковое количество баллов — 14,783. За счет более сложного первого прыжка золото присудили корейцу, а россиянин занял второе место.

Ранее сообщалось, что Гимнаст Аблязин не понял, почему судьи не поставили его на первое место.