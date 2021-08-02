Гимнаст Аблязин не понял, почему судьи не поставили его на первое место

Российский гимнаст Денис Аблязин заявил, что не понял решения судей поставить его на второе место в финале опорного прыжка на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Так и не понял, по какой оценке они выводили. Должны рассказывать тренеры об этом, которые знали правила. Моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, это ничего не изменит. Призываю всех успокоиться. Я не буду произносить вслух то, что думаю», — цитирует Аблязина РИА «Новости».

По итогам выступления Аблязин и представитель Южной Кореи Чэ Хван Син набрали одинаковое количество баллов — 14,783. За счет более сложного первого прыжка золото присудили корейцу, а россиянин занял второе место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась подавать протест на оценку Аблязина.