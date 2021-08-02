Тихонов про Тимановскую: одной дурой в Белоруссии стало меньше

Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал применить санкции в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Тимановскую нужно навсегда дисквалифицировать за такое отношению к государству, которое она представляет. С такими результатами, которые она показывала на Олимпиаде, ей дальше нечего делать в легкой атлетике: на ее коронной дистанции вылетела, попросили на 400 — отказалась. Притом с таким напором, скандалом и матом, что аж стыдно.

То, что она сейчас просит убежище и убегает из страны, — дело личное. Но зато одной дурой в Белоруссии стало меньше. Что еще скажешь, если она так относится к своей стране?» — сказал Тихонов в интервью Sport24.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Беларуси.