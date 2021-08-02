Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кулеба хочет пообщаться с главой МИД РФ Лавровым 20:07
Журова: Тимановская теперь все расскажет, как Тихановская и остальные 20:05
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 3 августа 19:51
В Думе согласны с Кудриным о наличии «сдерживающих механизмов»... 19:43
Губерниев рад, что гимнастка Байлз выступит на олимпийском турнире в Токио 19:43
В российском городе разыграют бензопилу и блендер среди привившихся 19:39
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции 19:36
США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну 19:24
Немов: в личном плане гимнастам не все удалось, но главное — есть золото! 19:17
Блогер приклеил девушку к крыше Bentley и сковал наручниками в Москве 19:16
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Тихонов про Тимановскую: одной дурой в Белоруссии стало меньше

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Issei Kato/Reuters

Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов призвал применить санкции в отношении белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Тимановскую нужно навсегда дисквалифицировать за такое отношению к государству, которое она представляет. С такими результатами, которые она показывала на Олимпиаде, ей дальше нечего делать в легкой атлетике: на ее коронной дистанции вылетела, попросили на 400 — отказалась. Притом с таким напором, скандалом и матом, что аж стыдно.

То, что она сейчас просит убежище и убегает из страны, — дело личное. Но зато одной дурой в Белоруссии стало меньше. Что еще скажешь, если она так относится к своей стране?» — сказал Тихонов в интервью Sport24.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Беларуси.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Запрос на универсальность: что должен уметь новый бомбардировщик
Образец ПАК ДА обещают представить в 2023 году
«Отрезвит будущих шутников»: блогер получил срок за розыгрыш про COVID
В Госдуме оценили наказание устроившему «приступ коронавируса» пранкеру Джаборову
Глава СК вступился за полицейского, подозреваемого в превышении полномочий
В Турции задержали российских туристов по подозрению в поджогах лесов
В ЕС вакцинировалась большая часть взрослого населения
Россия занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады
Новости и материалы
Кулеба хочет пообщаться с главой МИД РФ Лавровым
Журова: Тимановская теперь все расскажет, как Тихановская и остальные
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 3 августа
В Думе согласны с Кудриным о наличии «сдерживающих механизмов» в российской экономике
Губерниев рад, что гимнастка Байлз выступит на олимпийском турнире в Токио
В российском городе разыграют бензопилу и блендер среди привившихся
США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну
Немов: в личном плане гимнастам не все удалось, но главное — есть золото!
Блогер приклеил девушку к крыше Bentley и сковал наручниками в Москве
Немов: я бы вручил два золота, но по текущим правилам Аблязин проиграл
Хоркина: рада медалям гимнастов на Играх, но можно и лучше
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП с владельцем сети АЗС в Крыму
Краснодарский Минздрав проверит информацию о семье, якобы погибшей после вакцинации
Хоркина считает, что поражение гимнаста Аблязина может привести к изменению правил
В Госдепе рассказали, как афганцам получить убежище в США
Россияне решили не отказываться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров
CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии
Все новости
«Борьба нанайских мальчиков»: станет ли госдолг США мировой проблемой
Эксперты оценили вероятность и последствия дефолта США
«Криминальная эстафета»: как Зеленский и Порошенко борются за экс-судью Чауса
Почему спецслужбы Украины спорят из-за похищенного в Молдавии Чауса
«Лишь бы стране нагадить»: что в Белоруссии думают о скандале с Тимановской
В парламенте Белоруссии негативно оценили ситуацию вокруг Тимановской
Нарышкин заявил о «режиссуре» в расследовательской журналистике
Глава СВР связал издания «Проект» и Insider с британской группой Bellingcat
Профессор против идеологии: за что в США травят биологов
Преподаватель Гарварда подверглась осуждению в США после слов о двух полах
«Газпром» не будет наращивать транзит через Украину
«Газпром» отказался от дополнительных транзитных мощностей украинской газотранспортной системы
«Прошли первый этап вакцинации»: в Краснодарском крае выясняют причину смерти трех человек
Медики не считают смерть краснодарской семьи непосредственно связанной с прививкой от COVID-19
«Я был за рулем»: В Крыму возбудили уголовное дело против предпринимателя после смертельного ДТП
Владелец сети АЗС, ставший участником смертельного ДТП в Крыму, отказался признать вину
Три месяца в темноте: американцы планируют посадку на Меркурий
США предложили совершить первую в истории посадку на ближайшую к Солнцу планету
Главный в Apple, шпионаж против Китая: самые невероятные слухи про Илона Маска
СМИ сообщили о желании Илона Маска возглавить Apple
«Шелест», «Тайфун» и «Птицелов»: чем оснащены современные ВДВ России
Уровень оснащенности ВДВ новым оружием к концу 2021 года достигнет 75%
Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной
Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях