CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии отстранить ее от Олимпиады в Токио.

В вердикте CAS указано, что Тимановская не смогла доказать свою правоту. Легкоатлетка подавала запрос в надежде выступить в соревнованиях на дистанции 200 м.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища.

Ранее политолог заявил, что Тимановской предложили крупную сумму денег за побег.