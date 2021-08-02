Политолог считает, что Тимановской предложили крупную сумму денег за побег

Белорусский политолог Алексей Дзермант прокомментировал скандальную ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020.

«Технологически все очень просто: еще в Белоруссии или уже в Токио ей предложили крупную сумму денег и убежище на Западе. Это старый прием со времен первой холодной войны. Вопрос, куда смотрели особисты команды и есть ли они вообще? Если нет, то почему, ведь мы вошли в новую холодную войну и «авось» не проканает», — написал Дзермант в Facebook.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Ранее сообщалось, что Белорусская легкоатлетка Тимановская получила гуманитарную визу Польши.