Российские синхронистки лидируют после произвольной программы

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. На счету россиянок 97,9000 балла. Сложность программы судьи оценили на 29,5000 балла, исполнение — на 29,2000, артистизм — на 39,2000.

Вторыми стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, заработавшие 96,2333 балла. Замкнули тройку украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ромашиной и Колесниченко пришлось заново начать выступление в произвольной программе из-за неправильной музыки. Сначала россиянкам запустили не ту музыку. Затем ее прервали, однако организаторам понадобилось некоторое время, чтобы найти нужную композицию. В итоге спортсменкам пришлось встать, уйти с помоста и заново продемонстрировать часть перформанса до первого погружения в воду.

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 4 августа.

Ранее сообщалось, что российским синхронисткам поставили неправильную музыку на Играх.