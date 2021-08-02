Дом английского футболиста пытались обокрасть второй раз за четыре месяца

Группа преступников пыталась ограбить дом футболиста итальянской «Ромы» Криса Смоллинга. Об этом сообщает Football Italia. Во время ограбления в доме никого не было, так как Смоллинг вместе с семьей находится в Португалии на сборах римского клуба. Преступники, пытавшиеся проникнуть в жилье футболиста, были обнаружены в саду с помощью системы видеонаблюдения. Полиция спугнула злоумышленников.

Это не первый случай попытки ограбления дома английского футболиста. В апреле в дом Смоллинга проникли вооруженные грабители. Разбудив всю семью (самого футболиста, его жену и двухлетнего сына), преступники вынудили Смоллинга открыть сейф и отдать часы и драгоценности. В 5 часов утра супруга Криса вызвала полицию, которая немедленно приступила к расследованию преступления.

Это не первый случай нападения на дома футболистов за последнее время в Италии. Недавно был ограблен полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни, а в октябре 2020-го ограблению подверглась семья главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки. Правда, тогда наставника итальянского клуба и членов его семьи дома не было. В декабре был ограблен дома легендарного Паоло России прямо во время похорон футболиста.

Смоллинг перешел в «Рому» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, а в прошлом году клуб выкупил его контракт за €15 млн.

Ранее неизвестный мужчина ограбил ювелирный магазин Chaumet в центре Парижа, он похитил украшения на сумму от €2 млн до €3 млн.