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Олимпиада 2020

Результаты соревнований Олимпиады-2020 1 августа

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Pilar Olivares/Reuters

1 августа на Олимпийских играх — 2020 в Токио разыграли 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

1 августа

Все медали дня

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США)

2. Флоран Маноду (Франция)

3. Бруно Фратус (Бразилия)

50 м, вольный стиль, женщины

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Сара Шестрем (Швеция)

3. Пернилла Блуме (Дания)

1500 м, вольный стиль, мужчины

1. Роберт Финке (США)

2. Михаил Романчук (Украина)

3. Флориан Велльброк (Германия)

4x100 м, комбинация, женщины

1. Австралия

2. США

3. Канада

4x100 м, комбинация, мужчины

1. США

2. Великобритания

3. Италия

BMX-фристайл

Женщины

1. Шарлотт Уортингтон (Великобритания)

2. Ханна Робертс (США)

3. Никита Дукарроз (Швейцария)

Мужчины

1. Логан Мартин (Австралия)

2. Даниель Дерс (Венесуэла)

3. Деклан Брукс (Великобритания)

Легкая атлетика

Толкание ядра, женщины

1. Гун Лицзяо (Китай)

2. Рейвен Саундерс (США)

3. Валери Адамс (Новая Зеландия)

Прыжки в высоту, мужчины

1. Мутаз Баршим (Катар)

1. Джанмарко Тамбери (Италия)

3. Максим Недосеков (Белоруссия)

Тройной прыжок, женщины

1. Юлимар Рохас (Венесуэла)

2. Патрисия Мамона (Португалия)

3. Ана Пелетейро (Испания)

100 м, мужчины

1. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия)

2. Фред Керли (США)

3. Андре де Грасс (Канада)

Бокс

75-81 кг, мужчины

3. Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)

3. Имам Хатаев (Россия)

63-69 кг, мужчины

3. Эйдан Уолш (Ирландия)

3. Андрей Замковой (Россия)

Парусный спорт

Лазер, мужчины

1. Мэтт Уирн (Австралия)

2. Тончи Стипанович (Хорватия)

3. Херманн Томасгор (Норвегия)

Лазер-радиал, женщины

1. Анне-Мари Риндом (Дания)

2. Юзефин Ольссон (Швеция)

3. Марит Бауместер (Нидерланды)

Прыжки в воду

Женщины

Трамплин, 3 м

1. Ши Тинмао (Китай) – 383,50

2. Ван Хань (Китай) – 348,75

3. Криста Палмер (США) – 343,75

Гольф

Мужчины

1. Ксандер Шоффел (США)

2. Рори Саббатини (Словакия)

3. Пань Чэн-Цун (Тайвань)

Теннис

Женщины, парный разряд

1. Барбора Крейчикова – Катерина Синякова (Чехия)

2. Белинд Бенчич – Викторию Голубич (Швейцария)

3. Лаура ПигоссиЛуиза Стефани (Бразилия)

Мужчины

1. Александр Зверев (Германия)

2. Карен Хачанов (Россия)

Парусный спорт

Женщины

Лазер-радиал

1. Анне-Мари Риндом (Дания)

2. Юзефин Ольссон (Швеция)

3. Марит Бауместер (Нидерланды)

Спортивная гимнастика

Мужчины

Вольные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль)

2. Рэй Сапата (Испания)

3. Сяо Жотэн (Китай)

Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания)

2. Ли Чикай (Тайвань)

3. Кая Кадзума (Япония)

Женщины

Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия)

2. Микайла Скиннер (США)

3. Е Со Жон (Южная Корея)

Брусья

1. Нина Дервал (Бельгия)

2. Анастасия Ильянкова (Россия)

3. Суниса Ли (США)

Фехтование

Командный турнир, рапира, мужчины

1. Франция

2. Россия (Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Тимур Сафин)

3. США

Теннис

Пары, микст

1. Анастасия ПавлюченковаАндрей Рублев (Россия)

2. Елена ВеснинаАслан Карацев (Россия)

Тяжелая атлетика

До 76 кг, женщины

1. Нейси Дахомес (Эквадор)

2. Кэтрин Най (США)

3. Ареми Фуэнтес Савала (Мексика)

Бадминтон

Женщины

1. Чэнь Юфэй (Китай)

2. Тай Цу Ин (Китайский Тайбэй)

3. Синдху Пусарла (Индия)

Ранее сообщалось, что в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио первую строчку занимает Китай. Россия идет на пятом месте.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
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