Глава федерации плавания отреагировал на перепалку Губерниева и тренера сборной

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о перепалке главного тренера национальной команды Сергея Чепика и комментатора Дмитрия Губерниева.

«Мы понимаем эмоции и хорошо, что все так неравнодушны к результатам нашей команды. Сейчас всем нужно успокоиться и провести анализ выступления уже на холодную голову», — цитирует Сальникова РИА «Новости».

После завершения соревнований в плавании Губерниев выразил Чепику недовольство подготовкой российских спортсменов к Олимпийским играм — 2020 в Токио. Комментатор сказал тренеру, что сборная «закрыла» вопрос с результатом только благодаря Клименту Колесникову и Евгению Рылову.

На Олимпиаде-2020 в Токио, которая проходит с 23 июля по 8 августа, сборная России по плаванию завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого дня соревнований.

Ранее российский пловец Климент Колесников подвел итоги комбинированной эстафеты на Олимпийских играх в Токио.