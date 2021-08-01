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Олимпиада 2020

Усманов премирует саблистку Шевелеву, которая осталась без золота Игр

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РИА «Новости»

Глава Международной федерации фехтования, попечитель Федерации фехтования России Алишер Усманов премирует саблистку Светлану Шевелеву, которая осталась без золотой медали летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Об этом заявил тренер Ильгар Мамедов.

31 июля саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова завоевали золото в командном турнире. Шевелева, находившаяся в запасе, не выходила на дорожку, поэтому осталась без медали Игр-2020. Также она не получила статус олимпийской чемпионки.

«Я не согласен с теми, кто жалеет о невыходе Шевелевой. Нам что, надо было рискнуть золотом? Как сделали в 2016-м французы, проиграв нам финал в командной рапире, из-за погони за четвертой золотой медалью? Мое мнение такое: мы все сделали правильно, и жалеть Шевелеву тут не стоит. Точно такая же ситуация была с Дмитрием Жеребченко.

Да, они – не олимпийские чемпионы, это надо принять. Что касается денег, то попечитель нашей федерации за счет личных средств премирует Шевелеву, как сделал это с Жеребченко пять лет назад», — цитирует Мамедова РИА «Новости».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады.

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Олимпиада 2020
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