Усманов премирует саблистку Шевелеву, которая осталась без золота Игр

Глава Международной федерации фехтования, попечитель Федерации фехтования России Алишер Усманов премирует саблистку Светлану Шевелеву, которая осталась без золотой медали летних Олимпийских игр — 2020 в Токио. Об этом заявил тренер Ильгар Мамедов.

31 июля саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова завоевали золото в командном турнире. Шевелева, находившаяся в запасе, не выходила на дорожку, поэтому осталась без медали Игр-2020. Также она не получила статус олимпийской чемпионки.

«Я не согласен с теми, кто жалеет о невыходе Шевелевой. Нам что, надо было рискнуть золотом? Как сделали в 2016-м французы, проиграв нам финал в командной рапире, из-за погони за четвертой золотой медалью? Мое мнение такое: мы все сделали правильно, и жалеть Шевелеву тут не стоит. Точно такая же ситуация была с Дмитрием Жеребченко.

Да, они – не олимпийские чемпионы, это надо принять. Что касается денег, то попечитель нашей федерации за счет личных средств премирует Шевелеву, как сделал это с Жеребченко пять лет назад», — цитирует Мамедова РИА «Новости».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады.