Известен состав сборной России по плаванию на финал комбинированных эстафет на ОИ

Стал известен состав сборной России по плаванию на финал комбинированных эстафет на Играх в Токио, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации плавания.

За российскую команду поплывут Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников.

В финале женской эстафеты выступят Мария Каменева, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова и Арина Суркова.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинге в российском спорте.