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Салихова: если у Карпина не получится, Николич должен быть номер один в шорт-листе

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РИА Новости

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила победу «Локомотива» против ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Браво, Николич! Самообладание и профессионализм, несмотря ни на что. Мо-ло-дец! Если вдруг у Валеры не получится, Николич должен быть номер один в шорт-листе», — написала Салихова в Telegram.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин обратился к клубам Российской премьер-лиги с просьбой перенести матчи шестого тура, которые должны пройти 28-29 августа. Напомним, отборочный матч на ЧМ-2022 против Хорватии состоится 1 сентября.

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Футбол. Чемпионат России
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