Олимпийская чемпионка Токио из России рассказала о спаррингах с мужем

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 по фехтованию Софья Позднякова рассказала о спаррингах с мужем Константином Лохановым, а также предположила, кто бы победил в настоящем бою. Позднякова заявила, что после переезда в Москву тренировалась с одним тренером на протяжении шести лет. Спортсменка отметила, что из-за нехватки девочек на тренировках ей приходилось спарринговаться с Константином, когда они еще не были вместе.

«Он высокий — либо проваливал меня, либо в контратаке в меня тыкал. Я прямо расстраивалась. А он говорил, что я очень сильно бью. Так что, у нас был такой опыт. Но это больше в шутку. Но если дело заходит о какой-то тактической наработке, упражнениях — мы можем вместе отработать это спокойно. Например, когда тренер в отъезде. Не как спарринг-партнеры, а как помощники друг друга. Показать дистанцию, отработать прием. Почему бы и нет?

Проиграла бы я мужу в настоящем бою? Скорее всего, да. Причем с большим счетом. Отцу? Ну, я не знаю… Наверное, он тоже меня победит. Даже сейчас. Он в хорошей форме. Ему нужно просто немного добавить в специальной подготовке», --приводит слова Поздняковой Sport24.

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