Песков: Путин не смотрит Олимпиаду, но болеет за всех российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин болеет за всех отечественных спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Нашу олимпийскую чемпионку (Виталину Бацарашкину) он уже поздравил с золотой медалью. Мы все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности смотреть онлайн-выступления наших спортсменов, но, конечно же, болеет за наших. Сможет ли российская сборная занять третье место в общекомандном зачете? Этого никто не знает», – приводит слова Пескова ТАСС.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Дмитрий Песков высказался о провокации чилийского журналиста в адрес теннисиста Даниила Медведева.