Результаты соревнований Олимпиады-2020 31 июля

31 июля на Олимпийских играх — 2020 в Токио был разыгран 21 комплект медалей.
Олимпийские игры-2020 в Токио
31 июля
Медали дня
Триатлон. Смешанная эстафета
1. Великобритания — 1:23.41.
2. США — 1:23.55.
3. Франция — 1:24.04.
Плавание. Мужчины. 100 м баттерфляй
1. Кейлеб Дрессел (США) — 49,45 (мировой рекорд).
2. Кшиштоф Милак (Венгрия) — 49,68.
3. Ноэ Понти (Швейцария) — 50,74.
Плавание. Женщины. 200 м на спине
1. Кейли Маккеоун (Австралия) — 2.04,68.
2. Кайли Масс (Канада) — 2.05,42.
3. Эмили Джейн Сибом (Австралия) — 2.06,17.
Плавание. Женщины. 800 м вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) — 8.12,57.
2. Ариарне Титмус (Австралия) — 8.13,83.
3. Симона Квадарелла (Италия) — 8.18,35.
Плавание. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м
1. Великобритания — 3.37,58 (мировой рекорд).
2. Китай — 3.38,86.
3. Австралия — 3.38,95.
Стрельба. Трап. Микст
1. Альберто Фернандес / Фатима Гальвес (Испания).
2. Джанмарко Берти / Алессандра Перильи (Сан-Марино).
3. Брайан Барроуз / Мэделинн Энн Бернау (США).
Прыжки на батуте. Мужчины
1. Иван Литвинович (Беларусь) — 61,715.
2. Дун Дун (Китай) — 61,235.
3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675.
Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м
1. Нина Кристен (Швейцария) — 463,9.
2. Юлия Зыкова (Россия) — 461,9.
3. Юлия Каримова (Россия) — 450,3
Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство
1. Мете Газоз (Турция).
2. Мауро Несполи (Италия).
3. Такахару Фурукава (Япония).
Парусный спорт. Женщины. RS-X
1. Юньсю Лу (Китай) — 36.
2. Шарлин Пикон (Франция) — 38.
3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 38.
Тяжелая атлетика. Мужчины. До 81 кг
1. Лю Сяоцзюнь (Китай) — 374 кг (170 + 204, олимпийский рекорд).
2. Сакарьяс Боннат Мичель (Доминиканская Республика) — 367 (163 + 204).
3. Антонио Пиццолато (Италия) — 365 (165 + 200).
Парусный спорт. Мужчины. RS-X
1. Киран Бадлу (Нидерланды) — 37.
2. Тома Гояр (Франция) — 74.
3. Кун Би (Китай) — 75.
Регби-7. Женщины
1. Новая Зеландия.
2. Франция.
3. Фиджи.
Дзюдо. Командный микст
1. Франция.
2. Япония.
3. Израиль и Германия.
Фехтование. Женщины. Командная сабля
1. Россия (Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова).
2. Франция.
3. Южная Корея.
Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска
1. Даниэль Столь (Швеция) — 68,90.
2. Симон Петтерссон (Швеция) — 67,39.
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) — 67,07.
Тяжелая атлетика. Мужчины. До 96 кг
1. Фарес Ибрахим Эльбах (Катар) — 402 кг (177 + 225) — олимпийский рекорд.
2. Кейдомар Хьованни Вальенилья Санчес (Венесуэла) — 387 (177 + 210).
3. Антон Плесной (Грузия) — 387 (177 + 210).
Легкая атлетика. Микст. Эстафета 4x400 м
1. Польша — 3.09,87.
2. Доминиканская Республика — 3.10,21.
3. США — 3.10,22
Легкая атлетика. Женщины. 100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 10,61 (олимпийский рекорд).
2. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) — 10,74.
3. Шерика Джексон (Ямайка) — 10,76.
Бадминтон. Мужчины. Парный разряд
1. Ли Ян / Ван Чи Линь (Китайский Тайбэй).
2. Ли Цзюнь Хуэй / Лю Юй Чэнь (Китай).
3. Аарон Чиа / Вуи Ик Со (Малайзия).
Теннис. Женщины. Одиночный разряд
1. Белинда Бенчич (Швейцария).
2. Маркета Вондроушова (Чехия).
3. Элина Свитолина (Украина).
Ранее россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова могли проиграть матч за бронзу олимпийского парного турнира из-за жары, такое мнение выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.