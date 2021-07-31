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Олимпиада 2020

Россия осталась на четвертом месте по итогам восьмого дня Игр-2020

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

На Олимпиаде-2020 Россиянка Юлия Зыкова выиграла серебряную медаль в стрельбе с трех позиций, а российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли командный турнир. Таким образом, сборная России продолжает оставаться на четвертом месте в медальном зачете Олимпийских игр. В активе отечественной команды 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград.

Лидером Игр остается Китай с 21 золотой, 12 серебряными и 12 бронзовыми медалями. Япония располагается на второй строчке с 30-ю наградами, 17 из которых золотые, пять — серебряные и восемь — бронзовые. Тройку замыкает команда США (16-17-13).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее на дом гандболистки украинского гандбольного клуба «Ника» (молодежного клуба «Реал» Николаев) Анастасии Корчевой упал легкомоторный самолет.

1
Китай
46
21
13
12
2
Япония
30
17
5
8
3
США
46
16
17
13
4
Россия
37
11
15
11
5
Австралия
27
10
3
14
6
Великобритания
28
8
9
11
7
Южная Корея
16
5
4
7
8
Франция
19
4
9
6
9
Нидерланды
16
4
7
5
10
Новая Зеландия
10
4
3
3

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Олимпиада 2020
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