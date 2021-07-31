Кафельников назвал поражение Весниной и Кудерметовой обидным стечением обстоятельств

Россиянки Елена Веснина и Вероника Кудерметова в матче за бронзу Олимпиады в парном разряде неожиданно уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани. Прославленный теннисист, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников назвал эту неудачу обидной, подчеркнув при этом, что обстоятельства матчей могут складываться по-разному.

«С подготовкой у них все было нормально. Но все понимают, что бывают разные стечения обстоятельств, когда даже выраженные фавориты проигрывают матч. Тем более, в парной комбинации решающий сет играется в чемпионском тай-бреке. Сложилась такая ситуация — обидно за наших девочек, что они не смогли завоевать бронзу в копилку нашей сборной. Очень обидное поражение», — сказал Кафельников «Газете.Ru».

Веснина и Кудерметова в первом сете вели 3-0, но затем последовало два затяжных гейма, после которых бразильянки перехватили инициативу. И если первую партию российские девушки довели до победы 6-4, то во второй с аналогичным счетом уступили. На чемпионском тай-брейке они имели четыре матчбола, но не реализовали ни одну из попыток. Бразильянкам же хватило одной. Итоговый счет — 4:6, 6:4, 1:0 (11:9) в пользу Пигосси и Стефани.

Вместе с тем, Россия все равно не останется без медалей в теннисе. Карен Хачанов в случае победы над представителем Германии Александром Зверевым может стать первым со времен Кафельникова российским олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Кроме того, в миксте золото и серебро разыграют между собой российские дуэты Анастасия Павлюченкова — Андрей Рублев и Елена Веснина — Аслан Карацев.