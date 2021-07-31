Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады

Российские саблистки в четвертьфинале Олимпийского турнира в Токио оказались сильнее японок — 45:34.

В составе нашей национальной команды выступали Софья Великая, Софья Позднякова и Ольга Никитина.

Полуфинальная битва против представительниц Южной Кореи запланирована на 07:40 по московскому времени.

Напомним, что россиянки посеяны под первым номером и являются действующими олимпийскими чемпионками в этом виде программы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустит финалы в брусьях и опорном прыжке в рамках Игр-2020 в Токио.