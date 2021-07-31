Россия в восьмой день Олимпиады осталась без медалей в плавании

Сборная России по плаванию не смогла добыть ни одной награды в восьмой день Олимпийских игр в Токио.

В смешанной комбинированной эстафете наша команда заняла седьмое место. Золотую медаль выиграла сборная Великобритании, параллельно установив новый мировой рекорд.

Андрей Минаков занял четвертое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем. Наш спортсмен показал время 50,88 секунды. Победу же с мировым рекордом одержал американец Кейлеб Дрессел — его время 49,45 секунды.

Анастасия Кирпичникова в своем финале на 800 метров вольным стилем приплыла последней, отстав от победительницы Кэтлин Ледеки из США более чем на 13 секунд.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2008 года по легкой атлетике Блессинга Окагбаре из Нигерии отстранена от соревнований Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста. из-за положительного допинг-теста.