Пловцу Минакову не хватило 0,12 секунды до бронзы Токио-2020

Российский пловец Андрей Минаков занял четвертое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио.

Отечественный спортсмен показал время 50,88 секунды.

Победу же с мировым рекордом одержал американец Кейлеб Дрессел — его время 49,45 секунды.

Серебряная награда досталась венгру Криштофу Милаку, бронза у швейцарца Ноэ Понти.

Стоит отметить, что Минаков проиграл Понти 0,12 секунды.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу слов американской гребчихи Меган Калмо, заявившей о том, что ей противно видеть российских спортсменов на пьедестале почета Олимпийских игр в Токио.