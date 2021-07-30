«Зенит» договорился о покупке игрока сборной Италии

Футболист «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти близок к переходу в петербургский «Зенит», передает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Отмечается, что сине-бело-голубые договорились с «Торино» о переходе игрока. Сумма трансфера составит €30 млн. Сине-бело-голубые предлагают итальянцу контракт на четыре года с окладом в €4 млн без учета бонусов.

Контракт Белотти с итальянским «Торино» действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 35 матчей, забив 13 мячей.

На Евро-2020 Белотти сыграл в шести встречах, но не смог отметиться результативными действиями, а сборная Италии стала чемпионом европейского первенства.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака стали чемпионами России.

Ранее сообщалось о том, что леверкузенский «Байер» предложил долгосрочный контракт форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну. Отмечается, что немцы предложили футболисту сборной Ирана контракт на пять лет с заработной платой в €2,8 млн в год.