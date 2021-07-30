Футболист «Спартака» ответил на вопрос о возможном переходе в клуб АПЛ

Футболист московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал возможный переход в лондонский «Вест Хэм», передает «Чемпионат.com».

«Вест Хэм»? Я не знаю ничего, у меня контракт со «Спартаком». Это самое главное, на данный момент я не получал никакую информацию», — сказал Крал.

Крал выступает за «Спартак» с 2019 года, перейдя из пражской «Славии». За красно-белых он провел 55 матчей, но не отметился результативными ударами.

Напомним, чемпионом России сезона-2020/21 в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура столичный «Локомотив» со счетом 6:1.

Красно-белые заняли второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. В сезоне-2021/22 москвичи сыграют в Лиге чемпионов. Замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив».

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» может отказаться от покупки футболиста «Спартака» из-за его игры на Евро-2020.