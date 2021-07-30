Российский шпажист ответил на вопрос о допинге в фехтовании

Российский шпажист Сергей Ходос рассказал о допинге в его виде спорта, передает «Чемпионат.com».

«В фехтовальном сообществе к нам соперники никакие претензии не предъявляют. В фехтовании как такового допинга нет — по крайней мере я не знаю, что может помочь фехтовальщику. Фехтование — сложный технический вид спорта, в котором очень важен настрой. Нельзя быть определённо быстрым или суперсильным — все должно быть в совокупности», — сказал Ходос.

Также Ходос отметил, что случаи попадания на допинге единичные — и то по глупости.

30 июля Ходос Стал серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.