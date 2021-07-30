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Олимпиада 2020

Российские шпажисты вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио

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Reuters

Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Сергей Ходос и Никита Глазков в командном соревновании одержали победу в четвертьфинале Олимпиады-2020 над сборной Италии со счетом 45:34. В полуфинале россияне встретятся с представителями Китая.

Напомним, 29 июля российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в финале командного турнира Олимпийских игр — 2020 обыграли сборную Франции (Изаора Тибю, Анита Блаз, Полин Ранвье, Астрид Гюйар) со счетом 45:34.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов, после победы команды рапиристок, заявил, что больше не позволит побрить себя наголо.

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Олимпиада 2020
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