Депутат Госдумы назвала хайпом и пропагандой высказывание американской гребчихи

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала резкое высказывание американской гребчихи Меган Калмо в адрес российских соперниц.

Сегодня Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А», — написала она в в своем Twitter.

«Это, на самом деле, их пропаганда, которая все время и была направлена на то, чтобы промыть им мозги насчет России. И это просто возымело эффект. Они, к сожалению, верят в то, что видят с экранов телевизоров. И, увы, они видят картинку первичную – о том, что русские на допинге, - а все оправдательные вердикты и расследования никто не смотрит и не видит. Они не читают, что дальше, им же этого никто не показывает – им показывают только первый кадр: «русских поймали на допинге». Помните, у нас в той же гребле были случаи с мельдонием перед Олимпиадой – откуда он взялся? Никто не знает, но, думаю, и это повлияло. А ребята, к сожалению, не всегда хотят разбираться – особенно иностранцы. Кто поумнее, тот разберется и промолчит. А тот, кто не хочет этого делать, является жертвой пропаганды.

Больше скажу: есть еще и хайп, не исключайте этого. На Играх в Сочи в олимпийской деревне канадская бобслеистка в Twitter выставила фотографию, как она сидит в мусорном бачке и говорит, что ей не обеспечили ни душ, ни ванну. Я пошла и устроила ей такое!.. А мусорный бачок она использовала для терапевтических процедур – ноги во льду держала. Она хайпанула на этой теме. Она понимает, что аудитория благодарно на это откликнется, поддержит и она будет от этого кайфовать», — сказала Журова в интервью «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде.